Sérgio Camargo segue na mira do MPF e MPT

No MPF, o ex-presidente da Fundação Palmares é alvo de uma apuração por ter feito declarações sem provas contra o congolês Moïse Kabagambe

247 - Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT) definirão nos próximos dias estratégias e possíveis punições ao ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo.

No MPF, o ex-presidente da Fundação Palmares é alvo de uma apuração por ter feito declarações sem provas contra Moïse Kabagambe, congolês assassinado a pauladas no Rio de Janeiro. A informação foi publicada neste domingo (4) pela coluna de Guilherme Amado.

O ex-presidente da Fundação Palmares resolveu culpar o congolês pelo próprio assassinato, após o africano cobrar seu salário no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro.

No MPT, Camargo foi apontado como responsável por perseguição político-ideológica, discriminação e tratamento desrespeitoso. Em outubro de 2021, a Justiça do Trabalho impediu o bolsonarista de nomear ou exonerar funcionários da Fundação Palmares.

