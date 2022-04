Siqueira convida Kalil a se filiar ao PSB em troca de aliança formal com Lula

Tanto Lula quanto Kalil avaliam como positiva a aliança, o entrave é o PSD, partido do candidato mineiro, que diverge do PT em relação ao candidato ao Senado edit

247 - O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) recebeu do presidente do PSB, Carlos Siqueira, um convite para se filiar à sigla e apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República, informa o jornal O Globo.

Kalil é pré-candidato ao governo de Minas Gerais e já sinalizou que pode - e deve - apoiar Lula. O ex-presidente também já declarou que o apoio de Kalil a ele seria bem-vindo, bem como seu apoio ao mineiro.

O PSD de Kalil tem como prioridade reeleger o senador Alexandre Silveira, suplente de Antonio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Silveira é próximo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Por outro lado, o PT defende a candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes (PT) ao Senado. A divergência tem sido um entrave para a aliança formal entre Lula e Kalil.

A janela partidária se encerra nesta sexta-feira (2), e portanto Kalil precisa se decidir logo sobre o convite do PSB.

