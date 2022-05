Sobe para 24 o número de mortos em chacina decorrente de operação policial no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - Subiu para 24 o número de mortos resultantes da chacina decorrente de uma operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, dois pacientes que estavam internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas morreram durante a madrugada desta quarta-feira (25). Outros dois pacientes seguem internados, dois deles em estado grave.

Ao todo, 28 pessoas deram entrada na unidade de saúde, sendo que 21 já chegaram mortas. Uma das vítimas, Gabrielle Ferreira da Cunha, morreu em casa ao ser atingida por um tiro, não deu entrada no hospital e não consta da lista divulgada. Os corpos estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

A operação conjunta que resultou em chacina é alvo de investigação nos Ministérios Públicos federal e do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é apurar violações de direitos durante a ação da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal na comunidade da zona norte carioca.

Na noite da terça-feira (24), Jair Bolsonaro usou as redes sociais para parabenizar a chacina, a terceira mais letal da história recente da região metropolitana da capital fluminense.

