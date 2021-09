SP deve interromper uso de Pfizer como segunda dose para quem tomou AstraZeneca após chegada de novas doses

Apoie o 247

247 - Com a chegada de uma nova remessa de vacinas da Fiocruz, o estado de São Paulo deixará de utilizar o imunizante da Pfizer como segunda dose para quem tomou o da AstraZeneca. O governo paulista recebeu nesta quarta-feira (15) 456 mil doses, cuja distribuição aos municípios terminará nesta quinta (16).

"Vamos voltar a usar a vacina da AstraZeneca para completar o esquema vacinal daqueles que precisam e tem essas vacinas a serem vencidas a partir de agora", declarou Regiane de Paula, coordenadora do PEI (Plano Estadual de Imunização), em coletiva nesta quarta-feira (15).

De acordo com ela, a utilização da vacina da Pfizer como segunda dose para aqueles que tomaram a primeira da AstraZeneca foi uma medida emergencial, diante da escassez do último imunizante. No entanto, a vacina da Pfizer contra Covid-19 também está em falta.

"Os movimentos são sempre conjuntos, nunca isolados. As grades são enviadas em tempo oportuno. Não adianta chegar hoje uma grade de AstraZeneca quando isso já deveria ter sido feito na sexta. Por isso, de forma emergencial, usamos a vacina da Pfizer", completou a coordenadora do PEI. (Com informações do UOL).

