STF autoriza transferência de Ronnie Lessa para presídio em Brasília

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência do ex-policial militar Ronnie Lessa para um presídio em Brasília, após um novo pedido da defesa. A informação foi revelada pelo g1.

Os advogados de Lessa já haviam inspecionado o presídio de Tremembé (SP), onde ele está atualmente, e solicitaram sua transferência no começo do ano para o Centro de Internamento e Reeducação da Papuda, no Distrito Federal. Na ocasião, porém, a Secretaria de Administração Penitenciária apontou superlotação de 151% na unidade e indicou como alternativa a Penitenciária IV do Distrito Federal.

Moraes havia indeferido um pedido semelhante anteriormente. Em outubro, a defesa afirmou que o ex-PM estava isolado e que essa condição colocava em risco sua integridade física e psicológica. Com o novo pleito, o ministro reconsiderou a decisão e autorizou a transferência, ainda sem data definida.

Ronnie Lessa foi condenado em 30 de outubro de 2024 pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Ele recebeu pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Já o ex-PM Élcio Queiroz, também réu no caso, foi condenado a 59 anos e 8 meses. Ambos firmaram acordos de delação premiada, o que reduzirá o tempo de execução das penas.