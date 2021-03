STJ absolve Marília Castro Neves, desembargadora que disparou acusações falsas contra Marielle

Para ministros do tribunal, retratações feitas pela desembargadora por meio de redes sociais foram suficientes e dentro do que determina a lei. Marília Castro Neves havia acusado Marielle Franco, dias após o assassinato da vereadora, de ter envolvimento com o Comando Vermelho edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira (3), por unanimidade, absolver a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Marília Castro Neves, acusada de calúnia por ter publicado acusações falsas contra a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

Os ministros acompanharam o voto da relatora, ministra Laurita Vaz, e disseram entender que as retratações feitas por Marília por meio de redes sociais e carta foram suficientes e cumpriram com as determinações da lei.

Dias após a execução de Marielle, a desembargadora postou no Facebook que a vereadora tinha envolvimento com o Comando Vermelho, uma facção do Rio de Janeiro, fato que jamais foi comprovado. "Temos certeza de que seu comportamento, ditado pelo seu engajamento político, foi determinante para seu trágico fim. Qualquer outra coisa diversa é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro", escreveu Marília à época.

A desembargadora é também investigada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em processo administrativo disciplinar, que pode levá-la a afastamento ou até mesmo a aposentadoria compulsória.

