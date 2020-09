STJ julga afastamento de Witzel nesta quarta

A sessão é pública e está sendo transmitida pela internet, ao contrário do que pediu a defesa de Witzel edit

247 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga na tarde desta terça-feira, 2, o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro.

Os 15 ministros mais antigos do tribunal decidirão se mantêm a decisão de Benedito Gonçalves, que o afastou por 180 dias.

A sessão é pública e está sendo transmitida pela internet, ao contrário do que pediu a defesa de Witzel.

O afastamento de Witzel foi determinado a pedido da Procuradoria-Geral da República em desdobramento da Operação Placebo, que investiga desvios de recursos da saúde que eram para o combate à pandemia do coronavírus.

