Suspeito de matar soldado da Rota em SP é preso em Minas, diz secretário

247 - O secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou nesta quarta-feira (14) que policiais de Minas Gerais prenderam o suspeito de ter matado o policial militar Samuel Wesley Cosmo, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM). O governo paulista ofereceu R$ 50 mil por informações do paradeiro de Kaique Coutinho.

"Recebi a informação de que nossos irmãos da Polícia Militar de Minas Gerais acabam de prender o criminoso Kaique Coutinho do Nascimento, vulgo Chip, apontado como assassino do Soldado Cosmo. Obrigado aos policiais por essa importante prisão", afirmou o dirigente.

No começo do mês, quando aconteceu a morte do policial, o governador Tarcísio de Freitas prometeu punição contra suspeitos de envolvimento na morte do policial. Pelo menos 20 pessoas morreram assassinadas por agentes da polícia.

O posicionamento dele pode gerar críticas ao seu governo. No ano passado, uma operação foi lançada em julho após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro em Guarujá e Santos. Foi a ação mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos morreram durante uma rebelião no presídio.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Oito pessoas morreram após um ataque contra um policial militar aposentando em São Vicente.

