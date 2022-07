Tabata Amaral declara apoio a Lula e Alckmin no 1º turno: 'deixar diferenças de lado para reconstruir o país'

Posicionamento segue a linha adotada pelo PSB, que realizou convenção nesta sexta para oficializar o apoio ao PT e confirmar Geraldo Alckmin como vice na chapa com Lula edit

247 - Por meio do Instagram, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) declarou apoio à chapa Lula-Alckmin para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 nesta sexta-feira (29).

Em sua publicação, Tabata citou a necessidade de se ter "lucidez para deixar as diferenças de lado e unir forças para reconstruir o país" e justificou o apoio afirmando que, para derrotar Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno, "a única frente ampla viável é a constituída por Lula e Alckmin".

"Lula e Alckmin estão comprometidos com a renda mínima e o fortalecimento da educação básica e da pesquisa. Entendem que a proteção do meio ambiente e o combate às desigualdades são essenciais ao nosso crescimento. Que não podemos permitir que 33 milhões de brasileiros continuem sem ter o que comer. Temos o enorme desafio de reconstruir o nosso país, e essa reconstrução só será possível com a nossa união", acrescentou a deputada.

O posicionamento de Tabata segue a linha adotada por seu partido, o PSB, que realizou convenção nesta sexta para oficializar o apoio ao PT e confirmar Geraldo Alckmin como vice na chapa com o ex-presidente Lula.

