Tarcísio diz que 'Bolsonaro sempre teve apreço por Ricardo Nunes'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que Jair Bolsonaro (PL) sempre teve "apreço" pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). O emedebista é rival de Guilherme Boulos (Psol), deputado federal apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição municipal.

"É um apoio importante que traz parcela da direita para a candidatura", disse o chefe do Executivo paulista em evento na zona leste para a entrega de moradias. O governador defendeu a formação de uma "frente ampla" de apoio a Nunes. "Para nós, é a melhor opção para a cidade de São Paulo. Se não tiver um alinhamento muito grande, as coisas não dão certo", acrescentou.

continua após o anúncio

O PT pode ser vice de Boulos na corrida eleitoral e marcou para o dia 2 de fevereiro a refiliação da ex-prefeita Marta Suplicy.

A pesquisa feita pelo instituto Atlas Intel e divulgada em 31 de dezembro mostrou Boulos na primeira posição, com 29,5% do eleitorado. Em votos válidos (sem considerar os brancos e nulos), o parlamentar do PSOL somou 37,9%.

continua após o anúncio

O prefeito Ricardo Nunes ficou em segundo lugar, com 18% das intenções de votos totais e 23,1% quando considerados apenas os votos válidos. O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) teve empate técnico com Nunes: 17,6% em votos totais e 22,5% em votos válidos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: