Tarcísio diz que veículos com doações foram saqueados em SP

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que veículos com doações a moradores do litoral norte paulista atingidos pelas chuvas têm sido alvo de roubos. Pelo menos 48 pessoas morreram no estado de São Paulo por conta das chuvas desde o último sábado (18).

"Estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o Choque (Batalhão da PM) para acabar com isso", afirmou ele ao blog de Andréia Sadi, do portal G1.

O chefe do Executivo paulista afirmou também "algumas pessoas saíram para abrigos e tiveram casas saqueadas". "Aí deixaram os abrigos e não querem sair. Algumas, simplesmente não querem sair".

O governo paulista e a Prefeitura de São Sebastião (SP) foram avisados na quinta-feira (16), com dois dias de antecedência, sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade e o litoral do estado.

