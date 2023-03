Tarcísio "está se lixando para o povo", diz Carlos Zarattini após fechamento do Bom Prato Campos Elíseos

Deputado manifestou sua indignação com o governador de SP e apontou que muitas pessoas podem ficar desamparadas com o fechamento da unidade em Campos Elíseos edit

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) usou suas redes sociais para criticar o governo de São Paulo pelo fechamento da unidade do programa social Bom Prato em Campos Elíseos, na região central da capital paulista.

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou no anúncio de fechamento que uma nova unidade fixa será construída na região e recomendou que, durante o período de construção, os usuários do programa se dirijam a dois outros centros: um na rua 25 de Março e o outro, no Brás.

Durante esse período, os usuários em Campos Elíseos serão atendidos por unidades 'Bom Prato Móvel', conforme o anúncio publicado no Twitter da vereadora Luna Zarattini (PT-SP), sobrinha do deputado.

Segundo Carlos Zarattini, o fechamento da unidade do Bom Prato em Campos Elíseos mostra que o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "está se lixando para o povo".

O parlamentar também disse que as unidades previstas para substituir temporariamente o serviço "não vão dar conta de atender" a demanda de mais de 4 mil refeições diárias. Apontou ainda que "a construção da nova unidade vai demorar muito"

O governador de São Paulo está mostrando que está se lixando para o povo. Ele acaba de fechar o Bom Prato dos Campos Elíseos que funcionava há 22 anos. Mais de 4 mil refeições eram servidas no local. — Zarattini (@CarlosZarattini) March 30, 2023

A construção da nova unidade para o atendimento Bom Prato dos Campos Elíseos vai demorar muito. Quem precisa não pode esperar 12 meses. O atendimento vai ficar precário nas outras regiões diante do aumento da demanda. Além disso, os caminhões do Bom Prato Móvel que não têm… — Zarattini (@CarlosZarattini) March 30, 2023

Confira abaixo as postagens da vereadora Luna Zarattini:

DENÚNCIA: O Bom Prato dos Campos Elíseos, que funcionava há 22 anos, foi fechado pelo Governo do Estado de SP. Na unidade, eram servidas 4.600 refeições diariamente, atendendo especialmente a população em situação de rua na região central da cidade. — Luna (@lunazarattini) March 29, 2023

Não somente as duas unidades não distribuem a mesma quantidade que era distribuída nos Campos Elíseos, mas também ficam em locais distantes do equipamento fechado. Ou seja, não atenderão a mesma população! — Luna (@lunazarattini) March 29, 2023

Enviamos um ofício à SEDS questionando o motivo do fechamento do serviço e o plano de transição de oferta que abarque a demanda. Também enviamos um ofício à SMADS para entender se a Secretaria foi informada sobre o fechamento e qual o plano para manter o atendimento à população — Luna (@lunazarattini) March 29, 2023





O serviço tinha infiltração, teto mofado, e a população atendida comia nas ruas. O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, confirmou os problemas e disse que, até 1º de abril, uma estrutura emergencial seria construída para atender as pessoas... — Luna (@lunazarattini) March 29, 2023





