Tarcísio segue sob pressão de aliados de Lula e bolsonaristas após fake news da CNN

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está sofrendo pressões tanto dos bolsonaristas quanto dos aliados do presidente Lula (PT) em decorrência da crise causada pela fake news sobre uma suposta negociação do governo com a empresa ucraniana Antonov . A informação é da Folha de S. Paulo.

Ministros de Lula denunciam o governo paulista por espalhar informações falsas para prejudicar o governo federal e pedem uma investigação do Ministério Público sobre o caso. Enquanto isso, parte dos auxiliares de Tarcísio avalia que a Secretaria de Negócios Internacionais, comandada por Lucas Ferraz, causou um desgaste desnecessário.

Tarcísio inclusive cogita a demissão de Ferraz , tendo mencionado a possibilidade ao falar com o presidente Lula sobre o assunto. O governador também se reuniu com Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos Brics, que é cotado para o posto. Deputados aliados de Tarcísio, no entanto, acreditam que o secretário não será demitido, ainda segundo a Folha.

Integrantes da equipe do governador paulista avaliam que a situação se tornou problemática porque deu margem para que ministros de Lula criticassem Tarcísio, o que foi determinante para que o mal-estar com o secretário se disseminasse no Palácio dos Bandeirantes. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, adversário de Tarcísio na privatização do Porto de Santos, também se envolveu na questão . Já o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que aguardava que o governador Tarcísio e veículos de imprensa que divulgaram a notícia falsa reconhecessem a gravidade do que fizeram.

