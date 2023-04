Fake news da CNN contra Lula pode ter envolvido ex-embaixador da Ucrânia no Brasil

Jornalista autor da reportagem com informações falsas diz que “Oleksand Nykonenko” fez “consultas preliminares” sobre investimentos no Brasil, segundo a empresa Antonov edit

247 - Responsável por levar ao ar na CNN Brasil a fake news de que posições do presidente Lula (PT) sobre a guerra na Ucrânia teria levado uma empresa ucraniana a desistir de um investimento de U$ 50 bilhões no Brasil, o jornalista Caio Junqueira revelou que a farsa pode ter envolvido o ex-embaixador do país europeu no Brasil: Oleksand Nykonenko.

Após a matéria da CNN, que teve como fonte também o governo de São Paulo, a empresa em questão, a Antonov, publicou nota desmentindo a emissora : "os meios de comunicação de massa da República Federal do Brasil estão compartilhando a informação falsa de que a Companhia ANTONOV suspendeu supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil". A CNN chegou a pedir desculpas ao governo Lula (PT) pelo ‘erro’.

De acordo com o novo relato de Caio Junqueira, “o gerente geral adjunto da empresa [Antonov], Vladyslav Vlasyk, admitiu que a empresa teve ‘consultas preliminares’ no Brasil ‘com a intenção de receber um convite oficial para que executivos da Antonov visitem o país’. Ainda segundo a Antonov, o diretor que fez essas consultas é Oleksand Nykonenko, que já foi embaixador da Ucrânia no Brasil e está atuando na expansão internacional da empresa”.

