Tatto diz que o PT "é grande demais para não ter candidato" e defende Boulos no partido

Apoie o 247

ICL

247 – O secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, Jilmar Tatto, defende que o pré-candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, se filie ao PT. "Se foi feito acordo, nós vamos cumprir. Mas vamos discutir as bases desse acordo. O Boulos poderia vir para o PT, por exemplo. O PT é grande demais para ficar sem candidato na cidade. Para o Boulos, seria a melhor coisa do mundo", disse Tatto ao jornalista Guilherme Caetano , do Globo.

"O quadro não é bom para o PT. As eleições municipais são um momento de afirmação e crescimento dos partidos. Não podemos abrir mão disso", acrescentou. Desde 2012, a legenda vem perdendo cidades. Naquele ano, conquistou 637 prefeituras. Em 2016, 254. Na eleição passada, o número caiu para 183.

Ontem, Boulos esteve no centro de uma polêmica , quando vazou um áudio em que o apresentador José Luiz Datena defende, na casa do psolista, que ele desafie o presidente Lula e não ceda a vaga de vice ao PT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.