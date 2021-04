Temendo ameaças de superior, soldado da PM vítima de assédio pede medidas protetivas

O advogado da soldado Jéssica Paulo do Nascimento solicitou, ainda, a prisão preventiva do tenente-coronel Cássio Novaes, acusado de assédio e abuso sexual edit

Revista Fórum - Jéssica Paulo do Nascimento, soldado da Polícia Militar (PM) de Praia Grande, litoral paulista, que denunciou ser vítima de assédio sexual e ameaças de estupro e morte por parte do tenente-coronel da PM, Cássio Novaes, ingressou na Justiça para solicitar medidas protetivas para ela e a família.

O advogado que defende Jéssica, Sidnei Henrique, pediu, ainda, à Corregedoria da PM, que peça a prisão preventiva do militar e a suspensão do seu porte e da posse de arma.

Em entrevista à Juliana Steil, no G1, Henrique disse que as solicitações foram feitas no dia 18 de abril. Porém, até esta quarta-feira (28), não tinha obtido retorno da Corregedoria.

