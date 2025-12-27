Temporal deixa quase 160 mil imóveis sem energia na Grande São Paulo

247 - A cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana enfrentaram mais um episódio de fortes chuvas e ventania neste sábado (27), que resultou em interrupções no fornecimento de energia elétrica e mobilizou equipes de emergência. O temporal durou cerca de 45 minutos e afetou diversas áreas da capital, reacendendo o temor de novos apagões após eventos climáticos extremos recentes.

A concessionária Enel informou que, por volta das 17h, aproximadamente 158 mil domicílios estavam sem energia elétrica, o que corresponde a 1,86% do total de clientes atendidos pela empresa na região metropolitana de São Paulo.

O impacto das chuvas também foi sentido nos serviços de emergência. Até as 16h45, o Corpo de Bombeiros havia registrado 55 ocorrências relacionadas à queda de árvores, reflexo da combinação entre chuva intensa e rajadas de vento que atingiram a cidade ao longo da tarde.

Entre os municípios da Grande São Paulo, Osasco foi o mais afetado proporcionalmente. Segundo os dados da Enel, cerca de 12 mil domicílios estavam sem luz na cidade, representando 3,8% do total de unidades consumidoras locais. A concessionária é responsável pelo fornecimento de energia para consumidores residenciais, comerciais, industriais e prédios públicos em toda a região metropolitana.

Diante da intensidade do temporal, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta preventivo na tarde deste sábado, indicando risco de alagamentos em diferentes pontos da capital e orientando a população a redobrar a atenção em áreas vulneráveis. O aviso foi divulgado enquanto as equipes seguiam monitorando as condições climáticas e os impactos causados pela chuva.