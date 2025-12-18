Motta pede ao MME intervenção no contrato da Enel em São Paulo

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na quinta-feira (18) que a Casa encaminhou ao Ministério de Minas e Energia uma indicação para que seja realizada uma intervenção no contrato com a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo. A iniciativa foi comunicada por meio de publicação na rede social X e, segundo Motta, atende a demandas apresentadas por parlamentares paulistas diante de problemas recorrentes na prestação do serviço.

De acordo com o presidente da Câmara, a decisão foi tomada após diálogo com os deputados Jonas Donizette (PSB-SP) e Baleia Rossi (MDB-SP), representantes da bancada paulista, que cobraram um posicionamento formal do Legislativo em relação às falhas no fornecimento de energia no estado.

Na postagem, Hugo Motta detalhou o encaminhamento feito ao governo federal. “Estive em contato com os deputados @jonasdonizette_ e @baleia_rossi, que representam a Bancada Paulista da Câmara. Em atendimento a uma solicitação do grupo, que cobrou um posicionamento da Casa em relação à má prestação do serviço de energia em São Paulo, comunico que a Câmara dos Deputados enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia para que haja uma intervenção no contrato com a empresa Enel”, escreveu.

O presidente da Câmara reforçou que a medida busca responder às reclamações sobre a qualidade do serviço prestado pela concessionária, especialmente na capital paulista. “A maior cidade do País e sua população não podem continuar sofrendo com este descaso”, afirmou.

A indicação encaminhada ao Ministério de Minas e Energia sinaliza uma pressão política do Legislativo para que o governo federal avalie providências diante das falhas atribuídas à empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo.