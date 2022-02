Tentativa de feminicídio: mulher é amarrada em carro pelo ex-namorado e arrastada por 50 metros

A mulher de 30 anos sofreu hematomas no pescoço, um corte no rosto, fraturou a mão direita e teve escoriações. O caso aconteceu em Nipoã (SP) edit

247 - Uma mulher de 30 anos foi amarrada, no último sábado (12), a um carro e arrastada por cerca de 50 metros, na cidade de Nipoã, a 495 quilômetros (km) de São Paulo. O suspeito do crime, de 43 anos, não aceitava o fim do relacionamento. A vítima sofreu hematomas no pescoço, um corte no rosto, fraturou a mão direita e teve diversas escoriações nas pernas e nas costas. Ele foi preso na quinta-feira (17) e deve responder por tentativa de feminicídio.

De acordo com a vítima, depois de imobilizá-la, o homem enrolou uma mangueira de jardim de aproximadamente três metros no pescoço dela, para, em seguida, engatar o carro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A mulher disse que, enquanto era arrastada, a mangueira se rompeu. Depois o homem teria descido do carro e pegado uma chave de rodas para agredi-la, mas pessoas ouviram os gritos de socorro e foram ajudá-la. Em consequência, o agressor fugiu com o automóvel. O carro dele foi localizado e apreendido, logo após o crime.

A vítima foi encaminhada para um pronto-socorro da cidade e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto (a 430 km da capital), onde ficou quatro dias internada. Levou pontos na mão e no rosto.

Prisão

O agressor foi preso temporariamente por 30 dias. Ele responderá por tentativa de feminicídio e por posse de drogas. No dia que os policiais cumpriram o mandado de prisão foram encontradas porções de drogas e uma balança de precisão na casa dele.

O homem não tinha advogado constituído até esta segunda-feira (21). Ele ficou em silêncio no momento da prisão, segundo a polícia. O suspeito foi levado para a carceragem da Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais) de São José do Rio Preto.

