Touro de ouro da bolsa de valores de SP volta a ser alvo de protestos pelo segundo dia consecutivo

247 - A escultura do touro de ouro instalada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, visto como uma espécie de sinal do desdém da elite financeira pela população mais pobre, voltou a ser alvo de protestos pelo segundo dia consecutivo. Nesta quinta-feira (18), o monumento foi marcado com tinta preta: "taxar os ricos", dizia uma das inscrições.

De acordo com o G1, o Movimento Juntos, assumiu a autoria da manifestação e afirmou que permanecerá “buscando expor a contradição entre a existência de bilionários enquanto o povo vive à procura de ossos de boi e carcaças de frango”.

Nesta quarta-feira, o touro dourado - com 5 metros de largura e pesando uma tonelada - também amanheceu com cartazes colados denunciando a fome, a miséria e a superexploração do trabalho no país.

