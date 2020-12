Trabalhadores protestam contra decisão judicial que fechou hotéis e praias de Búzios devido à Covid-19

247 - Cerca de 500 trabalhadores de diversos setores da economia protestaram, na manhã desta quinta-feira (17), contra a decisão judicial que determinou o retorno da Bandeira Vermelha – Risco 3 no município de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, devido ao avanço da Covid-19. As informações são do G1.

Em função da decisão, os turistas devem deixar a cidade em até 72 horas para evitar o risco de colapso da rede social e para cumprir as regras de isolamento social. A Justiça estabeleceu, ainda uma multa diária de R$ 10 mil caso o município descumpra a determinação. A prefeitura anunciou que irá recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O protesto começou por volta das 8h30, em frente ao Fórum. Em seguida, os manifestantes tomaram a avenida principal e se dirigiram à Prefeitura, localizada próxima ao Fórum. Os participantes do ato portavam placas e cartazes com frases do tipo "Búzios não fecha" e "Lockdown não".

