Tráfego na ponte Rio-Niterói é liberado parcialmente após colisão de navio

Agenda do Poder - Anunciado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, o tráfego pela ponte Rio-Niterói foi restabelecido às 21h50, depois de mais de 3 horas de interdição provocada pelo choque de um cargueiro com a estrutura.

A liberação foi anunciada às 21h30 pelo governador, com base em informação do CEO da Ecoponte. Ele anunciou que seriam liberadas as pistas no sentido Niterói-Rio e mais duas faixas no sentido Rio-Niterói.

Um pouco antes, o governador avisou que está “acompanhando os desdobramentos do acidente na Ponte Rio-Niterói” e que seguirá trabalhando para solucionar toda a questão o mais breve possível, pensando sempre na segurança da população e que quem passa pela via expressa”. A PM reforçou o policiamento nos acessos do Rio e de Niterói à ponte.

Em mensagens no Twitter, Cláudio Castro diz que a concessionária CCR Barcas “sinalizou que vai manter de forma ininterrupta o serviço” de ligação do Rio com Niterói.

>>> Marinha diz que navio que bateu na Ponte é 'objeto de processo judicial'

