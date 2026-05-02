Três adolescentes são apreendidos por estupro coletivo de duas crianças; adulto segue foragido

247 - A Polícia Civil de São Paulo apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento em um caso de estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, na capital paulista.

Segundo as investigações, os próprios agressores teriam gravado a violência e compartilhado os vídeos em redes sociais.

O crime ocorreu na região de São Miguel Paulista, na zona leste da cidade. Além dos adolescentes apreendidos, a polícia ainda procura um adulto que estaria foragido na Bahia e um quarto adolescente também envolvido no caso. O pedido de prisão do suspeito adulto em outro estado ainda não foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

As vítimas estão sendo acompanhadas por uma rede de proteção que inclui o Conselho Tutelar, assistentes sociais, profissionais de saúde e o Projeto Bem-Me-Quer, programa estadual de acolhimento a vítimas de violência sexual.