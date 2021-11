Tribunal de Justiça de São Paulo decreta despejo de Naji Nahas de mansão

Apoie o 247

247 - A 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou reintegração de posse de um imóvel ocupado pelo empresário Naji Nahas.

Segundo o blog do jornalista Fausto Macêdo, a decisão atende a pedido da Companhia Pebb de Participações, que tinha um comodato verbal com Nahas desde 1999. A empresa, no entanto, desistiu do acordo após ‘reiterados descumprimentos das obrigações de preservação e manutenção’ do imóvel por parte do investidor.

Segundo Macêdo, o imóvel ocupa dois números da Rua Guadelupe, próxima à Avenida Brasil, no bairro Jardim Paulista. A área total do terreno é de 5,6 mil metros quadrados. A área construída tem 2 mil metros. O imóvel conta com três edificações, sendo que a principal delas possui sete dormitórios. Avaliação realizada em novembro de 2018 indicou que o ‘valor venal’ para a época era de R$ 26,8 milhões e o ‘valor de mercado livre para venda’ era de R$ 53 milhões.

