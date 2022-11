Tropa de Choque da PM tenta dispersar bolsonaristas nas rodovias de São Paulo (vídeos)

Apoie o 247

247 - Após o governador Rodrigo Garcia (PSDB) declarar, na manhã desta terça-feira (1), que as "negociações se encerraram" com os arruaceiros bolsonaristas que bloqueiam as vias do estado desde o domingo (30) , a Polícia Militar de SP intensificou a desobstrução de rodovias do estado.

Relatos e vídeos nas redes sociais mostram ações policiais em importantes rodovias como a Castelo Branco e a Régis Bittencourt, inclusive com trechos já liberados. Confira nas imagens abaixo:





