Twitter exclui perfil do bolsonarista Nikolas Ferreira

247 - O Twitter retirou do ar nesta sexta-feira (4) o perfil do vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), deputado federal eleito com a maior votação do país. O bolsonarista já havia feito publicações levantando suspeitas sobre o resultado da eleição e as urnas eletrônicas, que o elegeram.

Nikolas Ferreira também teve que apagar postagens que associam o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao uso de drogas, assassinato, censura, aborto, fechamento de igrejas, entre outras acusações.

>>> Nikolas publica nota de retratação a Lula desmentindo fake news bolsonaristas, mas provoca Moraes em seguida

🇧🇷 AGORA: Por determinação judicial, Twitter derruba conta de Nikolas Ferreira, deputado mais votado do país nas eleições deste ano. pic.twitter.com/yPIUfShifH — Eixo Político (@eixopolitico) November 5, 2022





