UFF defende professora Jacqueline Muniz após ameaças e ataques virtuais

247 - A Universidade Federal Fluminense (UFF) divulgou neste domingo (2) uma nota pública em defesa da professora doutora Jacqueline Muniz, docente do Departamento de Segurança Pública e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança Pública. A manifestação ocorre após a antropóloga ser alvo de ameaças e ataques misóginos nas redes sociais, motivados por suas críticas à recente megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. As informações são do Brasil 247.

Com reconhecida trajetória acadêmica e profissional, Muniz é uma das principais especialistas em políticas públicas de segurança no país e tem ampla experiência em formulação de estratégias de policiamento e controle institucional. Em nota, a UFF destacou que a presença da professora no debate público “é expressão legítima da liberdade de cátedra e de pensamento crítico, fundamentos do ambiente universitário, da ciência e do Estado Democrático de Direito”.

O episódio de intimidação ganhou repercussão nacional depois que Jacqueline relatou, nas redes sociais, ter sido fotografada e insultada enquanto almoçava em um restaurante na Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro. “Acabo de ter o desprazer de encontrar esse ser humano no meu almoço aqui na Cobal do Humaitá”, escreveu um usuário identificado como bolsonarista. Nos comentários, outro incentivou a agressão: “Dá uma pedrada nela. kkkk”.

A professora respondeu publicando as imagens e denunciando as ameaças em suas contas no Instagram, Facebook e X (antigo Twitter). Segundo ela, parte dos ataques foi estimulada por postagens de parlamentares bolsonaristas, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Palumbo (MDB-SP). “Algumas pessoas foram estimuladas por postagens desses deputados, o que ampliou o volume das ameaças”, escreveu.

Em uma das publicações, Muniz também alertou para a incitação à violência por parte de uma usuária: “Esta senhora deste perfil está incitando manifestações de violência contra mim. Fica aqui registrado para futuro desdobramento legal!”.

A docente vinha participando de entrevistas e debates sobre a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, criticando a política de segurança baseada em confrontos letais. Conhecida por defender a prevenção da violência e o policiamento de proximidade, Muniz afirmou em recente entrevista que “o Estado precisa de inteligência e responsabilidade, não de guerra”.

Na nota, a UFF repudiou os ataques, perseguições e discursos de ódio e misoginia direcionados à professora, reafirmando o compromisso institucional com os valores democráticos. “Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de intimidação ou tentativa de silenciar vozes comprometidas com o conhecimento e a defesa dos Direitos Humanos”, diz o texto.

A universidade também ressaltou que a construção de uma sociedade mais justa e igualitária exige o “confronto de ideias e opiniões” como parte essencial do processo democrático. “A democracia exige o respeito às diferenças e a capacidade de conviver com as divergências”, afirma o comunicado.