União Brasil flerta com o PT em São Paulo e pressiona Rodrigo Garcia

Diálogo vem em meio à tentativa do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, de costurar um acordo com o PT nacionalmente

247 - Antonio Rueda e Júnior Bozella, do União Brasil, abriram conversas com Luiz Marinho, presidente do PT paulista, informa o jornal O Estado de S. Paulo.

Uma aliança em torno da chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo estadual é vista como um plano B, caso Rodrigo Garcia (PSDB) não ceda a vaga de vice em sua chapa ao União.

O diálogo vem em meio à tentativa do presidente da sigla, Luciano Bivar, de costurar um acordo com o PT nacionalmente. No entanto, a cúpula do União afirma que não haverá uma aliança formal com os trabalhadores para o primeiro turno.

Aliados de Garcia também não acreditam em um acordo entre PT e União, citando a presença de Rueda na convenção do PSDB, no sábado. Até o fim da noite de sexta-feira, no entanto, Rueda dizia a aliados que não iria ao evento. Ele só mudou de ideia no sábado de manhã.

