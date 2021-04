Vacina tomada por empresários de Minas era soro, confirma laudo da PF

De acordo com perícia feita pela Polícia Federal, os empresários do setor de transporte de Belo Horizonte que compraram vacinas contra a covid-19 por conta própria e não os repassaram ao SUS, como manda a lei, receberam soro fisiológico no lugar do imunizante edit

Metrópoles - Laudo da Polícia Federal aponta que as vacinas tomadas por empresários do ramo de transporte de Belo Horizonte eram, na verdade, soro fisiológico. O material periciado foi apreendido na casa da cuidadora de idosos Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas, apontada como a enfermeira que aplicou as doses do imunizante falso. As informações são da Globonews.

“Os resultados dos exames são compatíveis com a descrição contida no rótulo do produto, ou seja, que o mesmo se trata de produto farmacêutico denominado soro fisiológico (solução cloreto de sódio)”, diz o documento obtido pela emissora.

Na terça-feira (30/3), agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na casa da enfermeira ligada ao esquema. No local, foram encontradas grande quantidade de soro fisiológico.

