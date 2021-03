Vacinação por drive-thru é temporariamente desativada na capital paulista

247 - A Prefeitura de São Paulo informou que os 19 postos de vacinação drive-thru da capital serão suspensos até o início da próxima fase da campanha de imunização contra a Covid-19. De acordo com o governo estadual, a nova etapa começa no próximo sábado (27) e contempla idosos de 69 a 71 anos. O Executivo municipal justificou a decisão destacando que 84% dos idosos entre 72 e 74 anos, público-alvo atual, já foram vacinados na cidade.

A campanha continua normalmente para membros dos grupos elegíveis nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas. No sábado, os postos drive-thru devem ser reabertos, informou uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

Para receber a vacina, o idoso deve apresentar o CPF, a carteira de vacinação e o Cartão SUS, caso tenha. Não precisa agendar horário.

O governo pediu que os grupos elegíveis para a vacina façam um pré-cadastro no site Vacina Já. Apesar de não ser obrigatório, o mecanismo agiliza o atendimento e evita aglomerações.

Mortes pela Covid-19 estão sendo subnotificadas no estado de São Paulo. Nessa terça-feira (23), o número de óbitos registrados chegou a 1.021 e nas últimas 24h foram registradas apenas 281. O Ministério da Saúde passou a exigir informações como CPF, número do cartão nacional do SUS (CNS) e a nacionalidade de pacientes com Covid-19, nos critérios de registro de morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave no sistema nacional Sivep Gripe.

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) alertou para a tentativa do governo Bolsonaro em esconder números da pandemia.

