Vereador Camilo Cristófaro grava vídeo ao lado de funcionários negros para dizer que não é racista

247 - O vereador Camilo Cristófaro, desfiliado do PSB na última semana após um episódio de racismo na Câmara Municipal de São Paulo, gravou um vídeo ao lado de quatro pessoas negras para fazer o discurso de que não é racista. Ele disse que os quatro trabalham em seu gabinete.

O vídeo foi publicado na conta do Instagram do político na quarta-feira (4), no dia seguinte ao episódio. Após o vazamento de seu áudio, em que usa a expressão racista “coisa de preto” durante uma sessão na Câmara, ele fez um pedido de desculpas “àqueles que se sentiram ofendidos”.

No vídeo, ele afirma que os quatro - Netinho, Tamires, Serginho e Cida - são de regiões periféricas de São Paulo e faz cada um dizer “uma palavra” sobre o trabalho no gabinete de seu mandato. Ele também diz que a fala foi “infeliz” e uma “brincadeira lamentável” feita com “uma pessoa afro”, que é “meu amigo, meu irmão”.

