Vereador pode ser cassado por comparar nazismo com “ideologia de gênero” (vídeo)

247 - O vereador de Poços de Caldas Claudiney Marques (PSDB), pode ser cassado após comparar o regime nazista e fascista com o que ele chamou de "ideologia de gênero", durante a sessão ordinária da terça-feira (21). O parlamentar fez a comparação durante a defesa de seu voto referente à moção que debatia o veto do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), ao Projeto de Lei 24909/21 aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Alemg). A proposta pune a discriminação de pessoas por sua identidade ou expressão de gênero.

"Mesmo aquelas ideologias como nazismo e fascismo, que fizeram tão mal para a sociedade, não foram tão nocivas como esta. Pelo menos aquelas o tanque vinha em sua direção, soldados com armas para te liquidar e você via. Esta come pelas beiradas e vai destruindo. Eu me pergunto se as pessoas sabem o que é ideologia de gênero. Eu acho que os deputados não sabem o que é ideologia de gênero. Este canto da sereia vai destruir a família e não é questão de conservadorismo e sim uma questão de família", disse o vereador.

Os partidos Avante, PC do B, PSB e Solidariedade protocolaram na Câmara Municipal, no Ministério Público de Minas Gerais, na Polícia Federal e no PSDB Nacional, e pediram a cassação do mandato baseado na quebra do decoro parlamentar e conduta pública.

Vereador de Poços de Caldas comparando Nazismo com ideologia de gênero, inclusive dizendo que o nazismo foi menos nocivo. VAI TOMAR NO CU VELHO pic.twitter.com/F9XHLdPZAt — Danthe Belo ☭ (@danthebelo) September 23, 2021

