Vereadores que investigam Gabriel Monteiro pedem carros blindados

Parlamentares do município do Rio também argumentaram que são alvos de escutas clandestinas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Seis dos sete vereadores do Conselho de Ética da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, responsável pelo processo que pode levar à cassação do vereador Gabriel Monteiro (PL), pediram à direção da Casa nesta sexta-feira (3) carros blindados. Os parlamentares também argumentaram que são alvos de escutas clandestinas, e solicitaram uma varredura em seus gabinetes e telefones celulares. Eles se sentiram ameaçados e intimidados por seguidores do parlamentar.

"Esta Casa vem de um trauma grande, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Todo cuidado é pouco", disse a vereadora Rosa Fernandes (PSC), uma das integrantes do Conselho, lembrando o assassinato a tiros da parlamentar em março de 2018, com o motorista Anderson Gomes. O relato foi publicado nesta sexta pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Ex-policial militar, Monteiro é investigado pelo Ministério Público (MP-RJ) após ser acusado de assédio sexual e moral por ex-assessores e funcionários do seu gabinete. No mês passado, o parlamentar virou réu por ter filmado relações sexuais com uma adolescente, que na época tinha 15 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não foram divulgados os nomes dos vereadores que pediram os veículos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE