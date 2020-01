Vídeo: chuva invade restaurante de luxo em BH e deixa clientela perplexa

Os ricos também foram alvo das tempestades que têm caído sobre Minas Gerais. Já há 54 mortes em decorrência da chuva no Estado. Em Belo Horizonte, clientes do restaurante Olga Nur, em Lourdes, ficaram ilhados edit

247 - As chuvas que têm caído sobre Minas Gerais assustaram até os mais ricos em Belo Horizonte na noite desta terça-feira 28, além da população mais pobre, que está desalojada com o recorde de água nos últimos dias. O Estado registrou 54 mortes em seis dias.

Clientes do restaurante de luxo Olga Nur, no bairro de Lourdes, foram surpreendidos pela enxurrada causada pela tempestade. A água invadiu o salão e deixou a clientela perplexa, conforme vídeo registrado no Twitter por veículos de Minas.

Nas redes sociais, internautas comentam que desta vez "a chuva foi democrática" e aproveitam para cobrar providências do Estado já que agora "até os ricos" foram atingidos.

Em coletiva de imprensa mais cedo, o prefeito, Alexandre Kalil (PSD), alfinetou empresários ao ressaltar a importância de sua proposta de plano diretor para a cidade, que recebeu críticas desse grupo.

Os ricos de BH descobrem, “com perplexidade” como é o drama de pessoas comuns em alagamentos na cidade. Reação lembra elite do Titanic antes do naufrágio, em 1912. https://t.co/XcRtxulWhY — Djair Galvão (@djairgalvao) January 29, 2020

Ou: os alagamentos provocados pela chuva chegaram aos bairros ricos de BH e, POR ISSO, esse poderá ser um ponto de virada para atuação do poder público. Antes de atingir esses bairros a política pública sempre foi: EVITE. https://t.co/8Lc59ftJrz — MARTINS (@_lopesmm) January 29, 2020

Vou ser xingada, mas vou dizer: foi a primeira vez que a chuva que castiga BH atingiu bairros da zona sul, levou carros de luxo, invadiu prédios luxuosos, apavorou os ricos, a chuva dessa vez foi democrática, não invadiu só barracos de pobres que nunca tem nada e perdem tudo! January 29, 2020