(Vídeo) Cláudio Castro é recebido aos gritos de "bandido" ao votar

247 - O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi recebido aos gritos de "bandido" na manhã deste domingo (2) em sua zona eleitoral na Barra da Tijuca. Castro votou acompanhado da publicitária Analine Castro, com quem é casado, e de seus filhos.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou o governador com 44% dos votos válidos. O candidato Marcelo Freixo (PSB) apareceu na segunda posição, com 35%.

