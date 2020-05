Torcidas antifascistas começam a colocar fascistas bolsonaristas para correr

Grupos extremistas, que apoiam ditadura e bolsonarismo, começam a ser retirados das ruas por militantes em defesa da democracia no Rio de Janeiro. Em São Paulo, torcidas organizadas foram à Avenida Paulista contra estímulos a golpe por parte de Jair Bolsonaro, que já manifestou publicamente o seu apreço por ditaduras. "Democracia", gritam os manifestantes edit

247 - Enquanto o bolsonarismo estimula atos pró-golpe no Brasil, torcidas organizadas foram às ruas neste domingo (31) demonstrar resistência a investidas contra às instituições políticas e jurídicas por parte de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. No Rio de Janeiro, a torcida organizada do Flamengo foi às ruas fazer frente às manifestações fascistas.

Na Avenia Paulista, torcidas organizadas também foram às ruas contra estímulos a manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por parte de Jair Bolsonaro. "Democracia", gritam os manifestantes.

Bolsonaro já compareceu este ano a manifestações que pediam intervenção militar no governo federal.

A última ameaça do clã presidencial partiu do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), após aliados do seu pai serem alvos de uma ação da Polícia Federal contra fake news.

"Quando chegar a um ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele que será taxado como ditador", afirmou em seu twitter.

Democracia rubro-negra encara os fascistas no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/RP27m8G2S6 May 31, 2020





AGORA NA AVENIDA PAULISTA.

Ato contra o fascismo e em defesa da Democracia. O ato foi chamado pela Gaviōes da Fiel e vai unir outras torcidas organizada. “Hoje é o primeiro e vai se espalhar pelo Brasil”

Por Lina Marinelli/jornalistas livres#fascistasnãopassarão pic.twitter.com/u2iS6VsZ3E — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) May 31, 2020

Protesto das torcidas organizadas anti-fascismo agora na Av. Paulista. #SomosDemocracia pic.twitter.com/op7B6DskOS — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 31, 2020

Torcida antifascista da Gaviões agora na Paulista enfrentando os fascistas bolsonaristas pic.twitter.com/nvReW9KcWX — Ultrajano (@ultrajano) May 31, 2020

