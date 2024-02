"Volta pro PT, Tarcísio": a frase que fez o governador de SP cair na gargalhada (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) participou, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta sexta-feira (2) da cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos. Na cerimônia, foi também anunciada a construção do Túnel Santos-Guarujá.

Durante o discurso de Lula houve um fato curioso: enquanto o presidente falava da participação de Tarcísio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo Dilma Rousseff, um homem que acompanhava o evento provocou, gritando "volta para o PT, Tarcísio". >>> "Vamos deixar um legado trabalhando juntos", diz Tarcísio a Lula

continua após o anúncio

A fala gerou risadas do presidente, do governador e de ministros. Veja:

O Brasil voltou a sorrir: “volta pro PT Tarcísio” 🥹😂 pic.twitter.com/hsmmQm6dLu continua após o anúncio February 2, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: