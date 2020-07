'Vou prestar contas, tenho a consciência tranquila', diz Alckmin sobre denúncia da PF

"As minhas campanhas, tanto a de 2010, 2014, quanto agora em 2018 foram rigorosamente dentro da lei", afirmou o ex-governador de São Paulo, se defendendo de denúncia da PF sobre lavagem de dinheiro, caixa dois e corrupção passiva edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (16), disse estar com "a consciência absolutamente tranquila" acerca da denúncia feita pela Polícia Federal contra o político.

A PF indiciou o ex-governador por lavagem de dinheiro, caixa dois e corrupção passiva no âmbito de financiamento ilegal de campanha eleitoral pela Odebrecht. Segundo a PF, o indiciamento faz parte da segunda fase da chamada "Lava Jato Eleitoral" de São Paulo.

Alckmin afirmou que prestará contas à Justiça e disse que suas campanhas eleitorais foram realizadas dentro da lei. "Embora eu não tenha sido ouvido, sequer ouvido, vou prestar contas. As minhas campanhas, tanto a de 2010, 2014, quanto agora em 2018 foram rigorosamente dentro da lei. Tenho 40 anos de vida pública. Não recebo um centavo de dinheiro público, nem municipal, nem estadual e nem federal, dou aula, voltei para a medicina, abri mão de tudo. Procurei agir com rigor absoluto, com uma austeridade total, vida pessoal extremamente simples. Vou prestar contas, minhas campanhas foram modestas. Prestarei contas rigorosamente, tenho a consciência absolutamente tranquila".

