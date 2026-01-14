Vovó do Tráfico e outros dois suspeitos são presos em operação contra drogas no centro do Rio

247 - Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da capital fluminense. Entre os detidos está Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos, conhecida como “Vovó do Tráfico”, figura já conhecida das forças de segurança por reincidir na mesma prática criminosa. As informações são da CNN Brasil.

As prisões ocorreram na manhã de terça-feira (13), durante uma ação na Rua do Lavradio, na Lapa, área tradicionalmente frequentada por moradores e turistas, mas que também é monitorada pelas autoridades devido à atuação do tráfico de drogas.De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Mônica já havia sido presa outras quatro vezes no mesmo endereço, que é apontado como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes. Além dela, foram detidos Juan Barros dos Santos, de 19 anos, e Maria Jéssica Ribeiro dos Santos, de 34.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 100 sacolés de crack, 12 sacolés de cocaína e 16 sacolés de maconha. O material estava em posse do trio no momento da prisão em flagrante, segundo informou a corporação.

A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, motivado pela investigação de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No local, também foi apreendida uma adolescente de 16 anos.Após a operação, os três adultos foram conduzidos à delegacia e devem ser encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Já a adolescente foi levada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e ficará sob responsabilidade da Vara da Infância e Juventude.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e reforçou que operações na região da Lapa continuarão sendo realizadas com o objetivo de coibir a atuação do tráfico de drogas e crimes associados.