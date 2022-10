Waguinho de Belford Roxo apoia Lula e será destaque de comício do ex-presidente na baixada fluminense

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Após receber o apoio de Waguinho de Belford Roxo, presidente do União Brasil do Rio de Janeiro, a campanha de Lula organiza um comício com ele.

Considerado um dos maiores cabos eleitorais do estado, o político foi cobiçado pela campanha de Jair Bolsonaro, mas fechou com Lula. E será o principal convidado do comício de Lula, na Via Show, em São João do Meriti, na próxima terça-feira.

>>> União Brasil libera filiados para apoiarem Lula ou Bolsonaro no 2º turno

Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, cidade na Baixada Fluminense, reelegeu sua mulher, a deputada Daniela do Waguinho, com o maior número do votos do estado.

Neste sábado, Waguinho postou em suas redes sociais manifestação de apoio ao ex-presidente petista.

“Está mais do que o que oficializado o apoio do nosso prefeito Waguinho à candidatura de Lula. Se é Waguinho, é Lula, 13”, escreveu. Confira abaixo:





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.