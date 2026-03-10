Washington Reis chama mulher de “sexo frágil” ao comentar cancelamento da filiação de Dado Dolabella ao MDB

247 - O presidente estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Rio de Janeiro, Washington Reis, afirmou que mulher é “sexo frágil” ao comentar o cancelamento da filiação do ator Dado Dolabella à legenda. A declaração foi dada em entrevista nesta segunda-feira (10) e ocorre após a repercussão negativa provocada pela tentativa de filiação do artista ao partido. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Durante a entrevista, o ex-prefeito de Duque de Caxias afirmou que a decisão de cancelar a filiação foi tomada após críticas nas redes sociais e manifestações contrárias dentro do próprio partido, especialmente de integrantes da ala feminina do MDB.Ao falar sobre o episódio, o dirigente citou uma canção do cantor Erasmo Carlos para defender que as mulheres devem ser tratadas com respeito.— "O respeito ao próximo é obrigatório, especialmente às mulheres. Como diz Erasmo Carlos, mulher é sexo frágil. Temos que cuidar delas com mais amor, carinho e respeito" — afirmou.

A música mencionada pelo político é “Mulher (sexo frágil)”, lançada em 1981 por Erasmo Carlos. No entanto, a letra da canção apresenta justamente uma crítica à ideia de fragilidade feminina, ao dizer: "Dizem que a mulher é o sexo frágil/Mas que mentira absurda!".

Washington Reis também explicou que não tinha conhecimento do histórico de acusações de agressão envolvendo Dado Dolabella quando autorizou a filiação do ator ao partido. Segundo ele, a iniciativa ocorreu durante o período conhecido como “janela partidária”, quando políticos e pré-candidatos podem se filiar a legendas para disputar eleições.— "Eu não o conhecia. Durante a janela de filiação, fui com o pastor Joel Machado, e ele comentou que o Dado queria ser candidato a deputado federal. Eu disse que havia vaga. Eu não acompanho esse tipo de questão; o candidato não precisa me prestar contas de processos, quem faz esse controle é a Justiça Eleitoral. Um cara novo, cheio de vontade de fazer política e com nome conhecido na mídia soma bastante" — disse.

A filiação de Dolabella ao MDB foi anunciada recentemente, mas acabou sendo cancelada após forte reação negativa nas redes sociais e dentro da própria legenda. Integrantes do movimento feminino do partido criticaram a entrada do ator, citando episódios anteriores de violência envolvendo mulheres.

Diante da repercussão, a direção estadual do MDB decidiu rever a decisão e desfazer a filiação do artista.Reis afirmou que o partido pretende ampliar a participação feminina em suas chapas eleitorais e disse que a legenda não tem interesse em se envolver em polêmicas relacionadas ao tema.— "O MDB é um partido democrático. A gente procura trazer cada vez mais mulheres para o partido. Jamais teríamos interesse em estar envolvidos em uma polêmica dessas" — declarou.