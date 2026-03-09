MDB decide cancelar filiação de Dado Dolabella no RJ

247 - O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiu nesta segunda-feira (9) cancelar a filiação do ator Dado Dolabella ao diretório do partido no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelo presidente nacional da sigla, o deputado Baleia Rossi, em conjunto com o presidente estadual do MDB, Washington Reis. Em nota, ambos classificaram a medida como uma "vitória de emedebistas, especialmente mulheres". As informações são da CNN Brasil.

Dado Dolabella já foi investigado por casos de violência doméstica nos anos 2000. As ocorrências envolveram relacionamentos com a cantora Wanessa Camargo e com a atriz Luana Piovani. Em dezembro de 2025, o ator também foi alvo de uma acusação envolvendo a modelo Marcela Tomaszewski.

Nota de repúdio

O texto afirma que "a medida está alinhada ao histórico do MDB de dar voz às mulheres e de ampliar a participação feminina no partido, o único a prever em estatuto a presença delas em todos os diretórios". O cancelamento ocorreu após a presidente nacional do MDB Mulher, Kátia Lobo, divulgar na quinta-feira (5) uma nota de repúdio à filiação do ator. No documento, ela classificou Dolabella como "homem agressor, como todo o Brasil o conhece".

A dirigente afirmou que recebeu a notícia da filiação com "estarrecimento, surpresa e repúdio". Ela completou afirmando que "em pleno mês de março, conhecido por ser 'o mês da mulher', receber esse tipo de notícia é algo que revolta e contraria tudo o que MDB Mulher quer passar às mulheres. Nenhuma mulher merece ser representada por quem trata a violência como espetáculo".

Filiação e desfiliação

Na semana anterior à decisão do partido, Dado Dolabella havia oficializado sua filiação ao MDB do Rio de Janeiro e anunciado a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ao apresentar a pré-candidatura, o ator afirmou que sua principal bandeira seria a "defesa da família", além do combate "às falsas acusações de violência doméstica contra os homens".

Após a repercussão do caso, Dolabella publicou em suas redes sociais que decidiu se desfiliar do partido. Segundo ele, a decisão ocorreu após refletir sobre posições defendidas por integrantes da legenda. "Essa decisão foi tomada depois de refletir sobre posições que vêm sendo defendidas dentro do partido, especialmente no âmbito da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a minha atuação pública", declarou.