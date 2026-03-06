MDB Mulher tenta barrar filiação de Dado Dolabella ao partido

247 - A filiação do ator Dado Dolabella ao MDB passou a enfrentar resistência interna dentro da própria legenda. A presidente nacional do MDB Mulher, Kátia Lôbo, anunciou que pretende apresentar um recurso formal para tentar impedir a entrada do artista no partido.A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Segundo a dirigente, o pedido de impugnação da filiação deve ser protocolado em breve e será analisado pela direção estadual da legenda no Rio de Janeiro.De acordo com Kátia Lôbo, a filiação do ator não estaria alinhada às normas internas do partido. O estatuto do MDB prevê a possibilidade de rejeitar pedidos de filiação em situações envolvendo condutas consideradas incompatíveis com os princípios políticos da sigla ou classificadas como indecorosas.

Ao comentar o caso, a dirigente afirmou que o tema provocou forte reação dentro e fora do partido. “Estamos trabalhando para isso [barrar a entrada de Dado no partido]. É um clamor de mulheres e homens. Há manifestações de todos os lados, dentro e fora do partido, e em todo o país”, declarou.Ela também afirmou que a decisão de recorrer se baseia nas regras internas da legenda. Segundo a presidente do MDB Mulher, os setores que defendem o bloqueio da filiação estão “amparados pelo estatuto do partido”.

Condenações por agressão

A controvérsia em torno da filiação de Dolabella está relacionada ao histórico judicial do ator. Ele possui condenações por agressões contra mulheres em diferentes episódios.A primeira ocorreu em 2010, quando o ator foi condenado por lesão corporal após agredir uma ex-namorada e uma camareira. Na ocasião, ele chegou a admitir as agressões.Mais recentemente, no ano passado, Dolabella voltou a ser condenado em outro processo por agressão contra uma ex-companheira. Segundo a decisão judicial, ele teria desferido tapas e socos no rosto da vítima. A pena fixada foi de dois anos e quatro meses de detenção em regime aberto. A defesa do ator recorreu da sentença.

Projeto político

Apesar das críticas internas, o ator oficializou sua filiação ao MDB na última terça-feira (3), durante evento ao lado do presidente estadual da legenda no Rio de Janeiro, Washington Reis.Na ocasião, Dolabella afirmou que pretende disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2026 pelo estado do Rio de Janeiro. Durante o anúncio, ele disse que deseja “restabelecer o equilíbrio na família”.

Após a repercussão da filiação, o ator também publicou mensagens nas redes sociais em que se definiu como um “injustiçado” e afirmou ser vítima do “sistema”.

Reação dentro do partido

A reação de integrantes do MDB Mulher foi imediata. Para Kátia Lôbo, a entrada do ator na legenda representa um sinal negativo diante da pauta de combate à violência contra mulheres defendida pelo setor feminino do partido.A dirigente classificou a filiação como uma decisão que causa indignação entre militantes e lideranças. Segundo ela, a situação “revolta e contraria tudo o que o MDB Mulher quer transmitir às mulheres”.Com o recurso prometido pelo grupo, caberá agora à direção estadual do MDB no Rio de Janeiro avaliar se mantém ou não a filiação do ator. A análise deverá considerar as regras previstas no estatuto da legenda e as manifestações internas contrárias à entrada de Dolabella no partido.