Dado Dolabella anuncia candidatura para "defender mulheres" e Piovani rebate: "aborto da natureza"

247 - A atriz Luana Piovani fez duras críticas ao anúncio da pré-candidatura do ator Dado Dolabella a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. O posicionamento foi publicado nas redes sociais da artista nesta quarta-feira (4), pouco depois de vir a público a informação de que Dolabella pretende disputar as eleições filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Segundo a publicação, Piovani reagiu de forma crítica à entrada do ex-companheiro na política e chegou a pedir diretamente aos seguidores que não votem no ator.

Nos comentários publicados em seu perfil, a atriz respondeu a seguidores que questionavam sua opinião sobre a possível candidatura. Ao ser perguntada sobre o que espera do Brasil diante do cenário político e da participação do ex-namorado nas eleições, Piovani afirmou: “Não espero nada”.

Em seguida, ela ampliou a crítica e fez um apelo aos eleitores para que prestem mais atenção na escolha dos representantes políticos. “O que eu acho é que a gente tem que fazer o nosso, a começar votando nos políticos certos, porque a gente tem o governo que a gente escolhe. O que a gente tem que fazer? Tem que aprender a votar”, declarou.

A atriz também utilizou palavras duras ao se referir ao ex-companheiro, com quem teve um relacionamento no início dos anos 2000. Em outra publicação, ela afirmou: “Esse aborto da natureza é candidato? É só não votar nele”.

O posicionamento público de Piovani ocorreu após Dolabella anunciar que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Ao comentar sua entrada na política, o ator afirmou que pretende atuar em pautas relacionadas à proteção das mulheres.

A declaração gerou forte repercussão nas redes sociais, especialmente porque Dolabella já foi alvo de acusações de violência doméstica feitas por ex-companheiras ao longo dos últimos anos.

Segundo relatos mencionados no debate público sobre o caso, o ator teria sido acusado de agressão por quatro ex-namoradas ao longo das últimas duas décadas. O histórico voltou a ser citado por críticos após o anúncio de sua possível candidatura.

A manifestação de Piovani reforçou o tom crítico em torno da entrada do ator na política e rapidamente repercutiu entre usuários das redes sociais, reacendendo discussões sobre o passado do artista e sobre a relação entre vida pública, histórico pessoal e representatividade política.