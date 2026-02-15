Luana Piovani revela término com namorado por divergências políticas: “Ele é de direita”

247 - A atriz Luana Piovani revelou em entrevista à jornlista Hildegard Angel, na TV 247, que divergências políticas tiveram peso no fim de um relacionamento recente. A atriz disse que a incompatibilidade ideológica foi um dos fatores que contribuíram para o término, mencionando que o ex-companheiro tinha posicionamentos políticos diferentes dos seus.

O último namoro assumido publicamente pela artista foi com o fotógrafo português Luís “Lucho” Figueiredo, com quem se relacionou entre 2021 e 2023, período em que já vivia em Portugal.

“Ele é de direita. Ele é total de direita”, disse. A atriz relatou que percebeu a incompatibilidade de visões ao longo do relacionamento e descreveu uma situação que a fez refletir sobre o distanciamento entre os dois.

“Cara, que coisa maluca, parece que eu tô tendo uma visão agora e eu tô vendo você de um lado da Avenida Liberdade numa manifestação e eu, exatamente do lado oposto. Como é que pode a gente estar três anos juntos se a gente pensar coisas assim tão diferentes? Que loucura é essa?”, contou, afirmando que apesar do término, a separação aconteceu ainda com sentimento entre o casal, mas em meio ao desgaste da relação.

“Também teve uma coisa do desgaste da relação que eu até falei recentemente numa entrevista que eu dei que viralizou bastante, que é o homem hétero não sabe fazer a conta do encantamento permanente. Ele tem um encantamento permanente, aquela dança do acasalamento pro negócio bater. Depois que vai, ah, e relaxa, aí não faz mais nada. Daí vai ficando ruim.”

Segundo ela, diferenças de valores podem se tornar obstáculos significativos na convivência afetiva. A artista destacou que, com o tempo, passou a considerar alinhamento político um aspecto importante nas relações pessoais, especialmente diante de temas sociais que considera fundamentais, como direitos das mulheres e justiça social.

A atriz também comentou que sua postura firme e independente pode gerar insegurança em alguns homens. “Os homens ficam intimidados”, relatou, ao falar sobre dificuldades na vida amorosa. Em tom bem-humorado, ela disse estar vivendo um “celibato imposto”, brincando com a ausência de relacionamentos no momento atual.

Piovani associou essa situação à própria personalidade e trajetória. Desde o início da carreira, segundo ela, sempre foi uma mulher que se posicionou publicamente, o que nem sempre foi bem recebido. “Eu nunca entendi que, porque sou artista, eu deveria ter uma imagem imaculada”, afirmou.

A atriz refletiu sobre como o amadurecimento mudou suas prioridades afetivas. Para ela, relações amorosas precisam hoje compartilhar valores essenciais para serem sustentáveis. Nesse contexto, divergências políticas deixaram de ser apenas opiniões diferentes e passaram a representar incompatibilidades profundas de visão de mundo.

Atualmente, vivendo entre Portugal e o Brasil, Piovani segue dedicada a projetos artísticos e sociais, além de participar de debates públicos sobre temas como violência de gênero, direitos das mulheres e cidadania.