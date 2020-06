Witzel prorroga quarentena no RJ até sexta-feira e reabertura deve começar dia 15

As medidas de isolamento social vêm sendo adotadas desde o dia 16 de março. Pontos turísticos, escolas, shoppings, eventos e academias permanecerão fechados e as restrições no transporte público se mantêm edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou quarentena no estado até sexta-feira, 5. As medidas de isolamento social vêm sendo adotadas desde o dia 16 de março. Pontos turísticos, escolas, shoppings, eventos e academias permanecerão fechados e as restrições no transporte público se mantêm.

Em reunião no Palácio Guanabara, do governo estadual, o Secretário de Saúde Fernando Ferry e o Comitê Científico defendem que a reabertura seja feita no dia 15 deste mês.

O prefeito da capital carioca, Marcelo Crivella, iniciou a reabertura gradual na cidade que será dividida em seis fases, com previsão de duração de 15 dias cada, se a curva de contaminações e mortes por coronavírus se mantenha estável.

