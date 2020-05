Witzel recebeu R$ 284 mil de escritório investigado em ano de eleição e muda versão de justificativa

Witzel teria enviado R$ 215 mil de recursos próprios para campanha mesmo declarando não ter dinheiro em conta, justificando contradição com pagamento que recebeu do escritório de Lucas Tristão edit

247 - No ano em que foi eleito, Wilson Witzel (PSC-RJ) recebeu R$ 284 mil do escritório de advocacia de Lucas Tristão, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Rio. Segundo a investigação, que ocorre no âmbito da Operação Placebo, a banca do secretário recebeu no mesmo período R$ 225 mil de firmas do empresário Mário Peixoto. A informação é da coluna do jornal Folha de S. Paulo.

O dinheiro que Witzel recebeu do escritório de Tristão foi uma das justificativas para explicar uma doação controversa do até então candidato do PSC, que teria enviado R$ 215 mil de recursos próprios para campanha mesmo declarando à Justiça Eleitoral não ter dinheiro em conta.

A assessoria de Witzel respondeu que ele “presta consultoria jurídica e recebeu, além de honorários, luvas [pagamento pela entrada numa sociedade] para ingressar em dois escritórios de advocacia, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.