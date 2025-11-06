Zema desafia Lula e busca abrir caminho para privatização da Copasa

247 - Os deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram em definitivo na quarta-feira (5) proposta de emenda à Constituição estadual que dispensa a realização de referendo popular para autorizar a privatização ou federalização da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). Agora, o governador do estado, Romeu Zema (Novo), insiste em atropelar a Constituição.

De acordo com declarações divulgadas pela agência Reuters, ele afirmou nesta quinta-feira (6) que não há uma data prevista para a privatização da Copasa, mas destacou que a Assembleia Legislativa do Estado deu um passo importante para facilitar a desestatização da companhia.

"Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente", afirmou Zema em evento na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta quinta-feira, acrescentando que a privatização, segundo ele, traria benefícios à população em qualidade e cobertura de serviço, sem aumento de tarifas.

Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é contrário à privatização da Copasa, em entrevista à rádio Itatiaia.