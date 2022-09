Ameaças de bolsonaristas contra Boulos e Ciro mostram necessidade de eleger Lula no 1º turno, diz Leonel Radde

Apoie o 247

247 - O vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT), candidato a deputado estadual, repudiou a tentativa de agressão do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, por um apoiador de Jair Bolsonaro neste sábado (10) na capital gaúcha.

Pelo Twitter, Radde citou também a ameaça sofrida pelo candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e alertou para quem estabelece falsa simetria entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Boulos ameaçado com uma arma de fogo. Agora foi Ciro Gomes. Ainda dá tempo de quem faz falsa simetria entre o Lula e Bolsonaro acordar e se dar conta de que com Fascista não há diálogo e que precisamos eleger Lula no primeiro turno para evitarmos tragédias", afirmou Leonel Radde.

Boulos ameaçado com uma arma de fogo. Agora foi Ciro Gomes. Ainda dá tempo de quem faz falsa simetria entre o Lula e Bolsonaro acordar e se dar conta de que com Fascista não há diálogo e que precisamos eleger Lula no primeiro turno para evitarmos tragédias! — Leonel Radde - 13007 (@LeonelRadde) September 10, 2022





Leia matéria do 247 sobre o assunto:

Um homem tentou agredir o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, na tarde deste sábado (10), em Porto Alegre.

Ciro cumpria agenda de campanha no Acampamento Farroupilha, na capital gaúcha, quando o homem, que não teve a identidade divulgada, que estava armado e foi identificado como apoiador de Jair Bolsonaro (PL), chegou a agredir fisicamente integrantes da comitiva e tentou agredir o candidato do PDT.

O suspeito foi retirado do evento por policiais federais que fazem a segurança do candidato à presidência. Em nota, a campanha de Ciro Goimes informou que todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor.

