Após não a Gilberto Gil, vereadores de Florianópolis dão título de cidadão a Hang

Apoie o 247

ICL

247 - Após rejeitarem a concessão de título de cidadão honorário de Florianópolis a Gilberto Gil na semana passada, os vereadores da capital de Santa Catarina aprovaram em duas votações a entrega da honraria ao empresário Luciano Hang, que deve ser oficializada em cerimônia nesta quinta-feira (23).

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo informa que o empresário é catarinense, mas nascido em Brusque, no Vale do Itajaí. A proposta de homenagem foi feita pelo vereador Maikon Costa, que é bolsonarista como Hang. Em 2022, o pai de Maikon, Valter Lima Costa, gravou vídeo em que aparece armado e ameaça Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Hung ganhou destaque recentemente por promover ataques contra professores no estado. Em 2018, numa reunião com o secretário da Fazenda catarinense, Paulo Eli, ele disparou: “Atrasa o salário, atrasa o salário. Paulo, vai me desculpar, atrasa o salário, demita (…) vocês tão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professor. Demite a metade”, disse Hang.









Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.